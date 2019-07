Mueren tres bañistas en Sitges, Dénia y Benalmádena Socorristas vigilan a los bañistas en una playa. / REUTERS Los servicios sanitarios asistieron a dos de ellos pero no pudieron ser reanimados EFE Barcelona/Málaga/Alicante Lunes, 15 julio 2019, 18:15

Tres bañistas han muerto en las últimas horas en tres playas, en concreto en la Cala de les Coves de Sitges (Barcelona), en la playa Las Gaviotas de la localidad malagueña de Benalmádena, y en Les Marines, en Dénia (Alicante).

Según ha informado Protección Civil, un hombre de nacionalidad italiana de 57 años ha muerto ahogado en la Cala de Coves de Sitges. Un testigo llamó al número de emergencias 112 sobre las 08:40 horas para informar de que había un cuerpo de un hombre que parecía ahogado en esta zona de rocas situada junto a la playa de l'Home Mort de Sitges.

Pese a que no disponen de servicio de vigilancia en la Cala de les Coves y la playa de l'Home Mort, las playas vigiladas de Sitges presentan este lunes bandera verde que indica las buenas condiciones para el baño.

Protección Civil de la Generalitat insiste en la importancia de extremar las precauciones en la playa y escoger, en la medida de lo posible, aquellas que estén vigiladas, así como hacer siempre caso a la bandera que el servicio de socorrismo hace ondear y respetar las indicaciones de los socorristas para evitar situaciones de riesgo.

Asimismo, fuentes del Servicio de Emergencias 112 han informado de que una persona ha fallecido este lunes mientras se bañaba en la playa Las Gaviotas de la localidad malagueña de Benalmádena.

Un testigo avisó alrededor de las 13.00 horas de que había una persona dentro del agua que no podía salir, por lo que el servicio de playas se acercó con una moto acuática a recogerlo y pidió asistencia sanitaria. Una vez en la orilla, se le practicó un masaje cardíaco pero no se pudo salvar su vida, según ha confirmado la Policía Local al 112, que no ha precisado la edad y sexo de la persona fallecida

Por último, en la playa de Les Marines, en Dénia (Alicante) ha muerto un bañista tras ser rescatado inconsciente del agua por los servicios de socorrismo, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (Cicu).

Sobre las 11.30 horas se ha solicitado la intervención del Cicu para asistir a este bañista, del que no consta la edad, y que no ha respondido a la reanimación cardiopulmonar avanzada a la que ha sido sometido, por lo que ahora será la autopsia la que determine la causa del fallecimiento.