Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez

El expresidente de Aragón Javier Lámban ha fallecido este viernes a los 67 años tras luchar durante cuatro años contra el cáncer. El dirigente maño ... estuvo al frente del gobierno regional entre 2015 y 2023, donde se mantuvo a pesar de su enfermedad. Además, presidió la diputación de Zaragoza entre 1999 y 2011.

El presidente Jorge Azcón y el Gobierno de Aragón han transmitido su «más sentido pésame a su familia, amigos y compañeros, así como a todas las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él y compartir su vocación de servicio», han expresado en un comunicado.

En señal de duelo, se decretarán 3 días de luto oficial en toda la Comunidad Autónoma y las banderas ondearán a media asta en los edificios oficiales, han informado desde el Ejecutivo aragonés.

Lambán, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, era uno de los principales barones socialista críticos con el secretario general del partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En las primrasias de 2017 dio su apoyo a Susana Díaz cuando la andaluza intentó desbancar al actual líder. Una relación que no reconstruyó después, ni siquiera cuando este llegó por sorpresa a la Moncloa en 2018, a raíz de la moción de censura a Mariano Rajoy.

Asuntos como la ley de amnistía o las cesiones a los partidos indpendentistas terminaron por volar los puentes entre Sánchez y Lambán.

Lambán tiró definitivamente la toalla en enero de este año tras comprobar que los socialistas de su región ya no respaldaban sus posiciones y abandona la política. Dejó el acta de senador, el único cargo institucional que aún ejercía, y se hizo a un lado ante la victoria de la ministra Pilar Alegría en el proceso de renovación interna abierto en el partido.

Con serios problemas de salud, ya no optaba a continuar como secretario general del PSOE aragonés, un puesto al que accedió en 2012, pero sí aspiraba a influir en su sucesión y se había declarado abiertamente en contra de la candidatura de Alegría y del plan de Pedro Sánchez de situar a sus ministros al frente de varias federaciones.

«Huella imborrable»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha hecho eco de la noticia en sus redes sociales: «Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable. Mis condolencias a su familia y seres queridos»..

«Javier Lambán fue un socialista fiel a sus valores y principios hasta el último de sus días. Gobernó Aragón pensando en todos y todas, y su legado sigue vivo hoy en esa tierra. Un abrazo muy fuerte a todo el PSOE de Aragón, a su familia y amigos. Que la tierra te sea leve, compañero Javier», ha publicado el PSOE en su cuenta de X.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha mandado sus condolencias a través de la misma red social: «Siento muchísimo la muerte de Javier Lambán: un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar. Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos».