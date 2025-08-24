Moderado optimismo para controlar los 14 grandes incendios que siguen activos Todos los esfuerzos siguen concentrados en Zamora, León, Ourense y Asturias, cuya evolución general es «favorable» aunque se temen los cambios de viento y las dificultades orográficas

El viento y los focos en alta montaña siguen dificultando la extinción del incendio en el municipio leonés de Igüeña, catalogado de nivel de riesgo dos.

Optimismo moderado en la lucha contra el fuego en el noroeste peninsular, dos semanas después de que empezara la ola de incendios forestales que han calcinado más de 360.000 hectáreas. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha considerado este domingo que la evolución en general es «favorable», pero pide un «último esfuerzo» a los dispositivos de extinción y recuerda que todavía existe una situación de emergencia.

Según los últimos datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD), en estos momentos hay 15 incendios activos, 14 de ellos en situación operativa dos, es decir, el nivel que indica un riesgo directo para la población y activa medidas urgentes de protección civil. Por ello, Virginia Barcones, directora general de Protección Civil y Emergencias, ha recomendado extremar la precaución ante posibles reactivaciones de las llamas por las altas temperaturas, la baja humedad y el cambio de viento.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está apoyando al mando autonómico en siete de estos fuegos activos y mantiene los trabajos en dos incendios que están estabilizados en Larouco y Oímbra (Ourense). La situación ha mejorado en Galicia, donde permanecen activos solo dos grandes fuegos, el de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar, y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, ambos en Ourense. La información se conoce después de estabilizar el sábado el incendio de Larouco, el más grande de la historia de Galicia tras quemar 30.000 hectáreas.

El otro gran foco de las llamas está en Asturias, donde siguen tres incendios forestales activos. Se trata de Degaña, Genestoso, en Cangas del Narcea, y el de Somiedo. «En Asturias han evolucionado favorablemente y debido a las particularidades de la orografía están dificultando su ataque por tierra. Se espera que el empleo de los medios aéreos en las próximas horas nos pueda llevar hacia la senda de la estabilización», ha asegurado Barcones.

Proteger a la población

En esta zona, la pasada noche se ha activado la UME para que intervenga a proteger la defensa de la población. «Están todos los medios, tanto estatales como autonómicos, para proteger a todas estas poblaciones afectadas», ha reiterado la directora del organismo. Se trata de lugares con alturas muy importantes, donde solo pueden intervenir los medios aéreos y con mucha dificultad.

Los equipos de extinción del fuego también siguen desplegados en Castilla y León, con nueve incendios en nivel de riesgo dos. Entre los más graves figuran los de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Barniedo, Cardaño de Arriba, Gestoso, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, junto al de Porto, en Zamora.

Este último, que se extendió a la provincia leonesa, afectó en la tarde del sábado a la localidad de La Baña y ha obligado a la evacuación de vecinos tras la reactivación de varios focos. Según Protección Civil, las misiones de las últimas horas han resultado «satisfactorias y están contribuyendo a que podamos llegar a una situación de penetración».