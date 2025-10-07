Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la Moncloa. Zipi/ EFE

La ministra de Sanidad avisa a Ayuso sobre el registro de objetores al aborto: «La ley se cumple y punto»

Mónica García insiste en que el Gobierno usará «todas las herramientas a su alcance», lo que en último extremo implicaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 7 de octubre 2025, 13:14

Comenta

El Gobierno no dejará pasar el órdago de Isabel Díaz Ayuso respecto a la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores del aborto. ... Un día después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid respondiera con displicencia al requerimiento del jefe del Ejecutivo para que - no solo ella, sino también los gobiernos de Aragón, Asturias y Baleares- lo pongan en marcha a la mayor «celeridad», la ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido desde Moncloa: «La ley se cumple y punto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  4. 4 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  7. 7

    El Maracena ya tiene rival de Primera: el Valencia visitará la localidad
  8. 8 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros
  9. 9

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  10. 10

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La ministra de Sanidad avisa a Ayuso sobre el registro de objetores al aborto: «La ley se cumple y punto»

La ministra de Sanidad avisa a Ayuso sobre el registro de objetores al aborto: «La ley se cumple y punto»