Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Borja Sémper, el lunes, tras la reunión del Comité de Dirección del PP. EP

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El portavoz del PP se está sometiendo a un tratamiento después de anunciar que sufría cáncer

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 17:31

Mes y medio después de anunciar su retirada temporal del primer plano de la política para tratarse de un cáncer, el portavoz del PP, Borja ... Sémper, reapareció este lunes en el Comité de Dirección del PP celebrado en Aranjuez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  3. 3

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  4. 4

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  5. 5

    Volver a respirar
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  8. 8

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública

El mensaje de ánimo de Feijóo a Borja Sémper tras su reaparición pública