Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Impacto de bala en una pared tras el asesinato de una persona en Fuengirola hace un año. EFE

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Fenómeno emergente ·

Europa estudia con inquietud el aumento de adolescentes reclutados y utilizados por el crimen organizado para cometer ajustes de cuentas y aprovecharse de la laxitud de la legislación

Juan Cano

Juan Cano

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:03

Comenta

Viven en guetos en barrios suburbiales de ciudades de los países nórdicos. Sus referentes no son los que se pueden imaginar en un adolescente. Siguen ... a capos y a grandes criminales que disfrutan de una vida de lujo y del dinero sucio. Sin esfuerzo y sin pisar una universidad, aunque jugándose el pellejo en cada esquina. Su meta es llegar a ser uno de ellos. Y sólo ven el asesinato como un forma de ascensor social en el único mundo que conocen desde niños.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  2. 2 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  3. 3 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  8. 8

    El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo
  9. 9 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»
  10. 10 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Menores sicarios: el asesinato como ascensor social

Menores sicarios: el asesinato como ascensor social