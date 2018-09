Los másteres envenenados de la Universidad Rey Juan Carlos Cifuentes (i) y Casado. / Efe Un juzgado de Madrid investiga a Cifuentes por dos delitos y remitió al Supremo la pieza de Casado al sospechar que le regalaron el título MATEO BALÍN Madrid Miércoles, 12 septiembre 2018, 00:50

La exministra de Sanidad, Carmen Montón, cursó su máster sobre estudios de género en el Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid, el mismo centro público que expidió los títulos de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes y del actual líder del PP, Pablo Casado. En estos casos cursaron el título de Derecho Autonómico. Casado en el curso 2008-2009 y Cifuentes, en 2011-2012, respectivamente. El máster estaba dirigido por Enrique Álvarez Conde, director de IDP y principal investigado en el llamado 'caso Máster'.

Esta causa fue abierta por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid el pasado 22 de abril para investigar las denuncias presentadas por un delito de falsedad documental en relación con el título de Cifuentes. La magistrada Carmen Rodríguez Medel admitió la querella presentada por Ángela Figueruelo, una de las profesoras cuya firma supuestamente habría sido falsificada en el acta de notas del máster de Cifuentes. A esta querella se sumaron las denuncias previas que presentaron un grupo de estudiantes y el propio rector de la URJC, Javier Ramos, ante la posibilidad que se alteraran documentos, actas y expedientes del curso.

Cifuentes expone documentación sobre su máster. / Víctor Lerena

En plena oleada por las informaciones reveladas por el 'eldiario.es' sobre Cifuentes -se matriculó con el curso ya en marcha, fuera del plazo marcado por la universidad y no hay constancia documental de que hiciera el Trabajo Final de Máster (TFM)-, la expresidenta dimitió el 25 de abril por un vídeo difundido por 'OkDiario' sobre el presunto hurto de dos tarros de cremas en un supermercado cometido en 2011.

El 11 de mayo siguiente la juez la citaba como investigada por el máster por falsificación de documento público y cohecho. De forma previa, había llamado a cuatro personas más como investigadas y a una testigo que cambió los designios del caso, Alicia López de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal del trabajo de fin de máster y que declaró que su firma fue falsificada en el acta de evaluación.

Montón expone documentación sobre su máster. / Fernando Alvarado (Efe)

«Prebendas» a políticos

El 15 de mayo, un mes después de que 'El País' publicara una información sobre el máster de Pablo Casado -no asistió a clase, pudo revalidar 18 de las 22 asignaturas, para las otras le bastó solo un trabajo y no hizo el equivalente al TFM porque la ley en 2009 no lo exigía- la juez decidió abrir una pieza separada sobre el título del presidente del PP.

Citó a finales de julio a varios compañeros del máster. A tres en calidad de investigadas por sus sospechas de un trato de favor. Quería escuchar su versión antes de remitir al Tribunal Supremo la exposición razonada contra Casado en su condición de aforado. Esto llegó el 6 de agosto por indicios de prevaricación administrativa y cohecho impropio. Ahora será la Sala de Admisiones del Alto Tribunal quien resuelva si lo investiga tras analizar el informe previo de la Fiscalía. La decisión se conocerá en las próximas semanas.

Casado expone documentación sobre su máster. / Fernando Villar (Efe)

En la exposición sobre Casado, además, se explica que ha quedado «indiciariamente acreditado» que este máster se usaba «como regalo» a alumnos «con una posición relevante en el ámbito político, institucional o que mantenían vínculos estrechos de amistad o de carácter profesional» con el catedrático Álvarez Conde, «quien indiciariamente urde este sistema de prebendas».