Mas-Colell: «Junts debe dar prioridad absoluta a que PP y Vox no ganen las próximas elecciones» El exconsejero de la Generalitat insta a los de Puigdemont a aprobar los Presupuestos de Sánchez y la propuesta de financiación singular pactada entre el PSOE y ERC

Cristian Reino Lunes, 9 de junio 2025, 12:40 Comenta Compartir

El exconsejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha instado este lunes a Carles Puigdemont a seguir la «tradición pragmática» del nacionalismo ... catalán y dar todo su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. Mas-Colell no pertenece a Junts y está apartado de la primera línea, pero sí es una figura muy influyente en el nacionalismo, en el sector del empresariado y el mundo de los negocios. Fue consejero durante el Govern de Artur Mas, antes del de Puigdemont, cuando el 'procés' empezó a coger vuelo. El exconsejero ha asegurado en RTVE que si Junts apuesta por la vía «intransigente», no solo se hará «daño» a sí misma, sino a su juicio a toda Cataluña. En consecuencia, el académico y exdirigente político ha emplazado al expresidente de la Generalitat a dar «prioridad absoluta» a que PP y Vox no ganen las próximas elecciones generales y alcancen el poder.

¿Cómo? Según Mas-Colell, Junts tiene que «colaborar» con el Gobierno y darle un «voto de confianza», primero aprobando los próximos Presupuestos Generales del Estado y en segundo lugar, apoyando la propuesta de financiación singular pactada entre los socialistas y ERC. «Tiene que votar a favor y punto», ha afirmado de manera contundente. Desde su punto de vista, si Junts no opta por la vía pragmática y se instala en la radicalidad, cederá todo el centro político al PSC. «Hay que confiar que lo que pasó en la conferencia de presidentes ilumine« a Junts, se ha conjurado. «En España tenemos un gobierno que no es ninguna mafia y el voto de confianza que se le ha de dar no es el voto de censura del PP», ha asegurado. Sus palabras llegan cuando Junts sigue debatiendo aún cómo debe ser su relación con el PSOE, casi a la mitad de la legislatura, y a la espera de que Puigdemont pueda beneficiarse de la amnistía, su principal exigencia a cambio de investir a Sánchez. Los junteros no acaban de obtener réditos del respaldo al presidente del Gobierno y han dejado en suspenso la decisión sobre si romper o no con el Gobierno. De momento, mantienen la prórroga.

