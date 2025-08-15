Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior EFE

Marlaska se activa tras días bajo el fuego y otras cuatro crisis con medio perfil

Tras ser desautorizado por las balas israelíes, recibe críticas por llegar tarde a los incendios y pasar de puntillas en el reparto de menores, la UCO, Huawei y Torre Pacheco

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:46

Fernando Grande-Marlaska interrumpió finalmente sus vacaciones este jueves para presidir el CECOP, el Centro de Coordinación de Protección Civil, en Madrid. El ministro del ... Interior retomó así su agenda pública tras casi una semana de emergencia nacional por los incendios que arrasan España. La prolongada ausencia en la primera línea de la máxima autoridad del Estado en Protección Civil, mientras las llamas consumían vastos territorios en media docena de comunidades, no es, sin embargo, una novedad en los últimos tiempos. En realidad, el ministro se conduce en su cargo con un perfil muy bajo desde hace más de tres meses. Y ello pesar de que parte de las crisis que se le han abierto al Gobierno atañen a su departamento.

