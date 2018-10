La marca catalana de Podemos se rompe Elisenda Alamany. / Efe Dimite la portavoz de los comunes en el Parlament, Elisenda Alamany, líder del sector independentista CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 29 octubre 2018, 10:36

La marca de Podemos en Cataluña se rompe. La líder del sector más soberanista de los comunes, Elisenda Alamany, ha anunciado esta mañana su renuncia como portavoz del grupo de Catalunya en Comú en la Cámara catalana. Alamany desafió la semana pasada a la dirección de los comunes, impulsando una nueva plataforma dentro de la formación de izquierdas junto a Joan Josep Nuet, con el objetivo, dijo, de reconducir el rumbo de la formación, que a su juicio se ha desviado de los valores fundacionales y ha abandonado el soberanismo. Acusó a Iniciativa per Catalunya de ser un «lastre» para la coalición. La dirección de los comunes, con Ada Colau al frente, reaccionó con contundencia y desde el entorno de Colau replicaron que Alamany actuaba por «ego y trepismo».

«Hoy lamento afirmar que estamos lejos de lo que queríamos superar y que se replican dinámicas y posicionamientos políticos que recuerdan demasiado a otros grupos parlamentarios que nos habían precedido», ha afirmado en un comunicado. «Hemos intentado trabajar acuerdos y escenarios que permitieran blindar la línea política y la organización de la que nos dotamos de manera consensuada al inicio de la legislatura», ha añadido. «La nueva política que debemos construir no creo que pase por resignarse o conformarse. La discrepancia no calla por comodidad, ni se hace cualquier cosa para mantener un cargo. Es por eso que he decidido renunciar al cargo de portavoz del grupo parlamentario de Catalunya en Comú Podem», remata.

Alamany asumió la portavocía del grupo en la Cámara tras la dimisión de Xavier Domènech. El exdiputado en el Congreso abandonó la política «agotado» por las fuertes discrepancias que hay en el seno de los comunes. Colau no aprobaba el ascenso de Alamany, que ha mantenido un pulso con la alcaldesa de Barcelona hasta que ha podido comprobar que no podía ganar. La dirección de los comunes destituyó hace una semana a Marc Grau, de la máxima confianza de Alamany, lo que desató la guerra entre la líder del sector independentista y la dirección de los comunes.

La ruptura en Catalunya en Comú llega a pocos meses de las elecciones municipales y en plena negociación entre el Gobierno catalán y los comunes sobre los presupuestos catalanes. También, en pleno acercamiento de Pablo Iglesias a las tesis de los independentistas, con quienes se reunió recientemente en la prisión de Lledoners (Barcelona).