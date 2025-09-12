Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lluís Llach, presidente de la ANC (2i), y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich EP

Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»

Los organizadores de la manifestación de la Diada se escudan en la lluvia y en que el jueves era puente para justificar la participación en la protesta independentista

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:26

Los datos de participación en la manifestación independentista de la Diada catalana de este año sitúan al movimiento secesionista en los años previos al 'procés'. ... La primera gran protesta se produce en 2010 como respuesta a la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. A partir de 2012, las manifestaciones ya son de signo independentista. El 'procés' se acaba formalmente el día que Illa es investido presidente de la Generalitat con los votos de Esquerra y los comunes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  4. 4

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  5. 5 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  6. 6

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  7. 7 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  10. 10

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»

Llach: «De pinchazo en pinchazo hasta la independencia»