Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Koldo García y Francina Armengol R.C.

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

El exasesor de Ábalos trató la licencia de Villafuel con Marc Pons, actual miembro de las ejecutivas de Ferraz y del PSIB y entonces jefe de gabinete de Teresa Ribera

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:36

Los nuevos mensajes de Koldo García descubiertos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntan a Marc Pons Pons, actual miembro de ... la Ejecutiva de Pedro Sánchez en Ferraz y mano derecha de Francina Armengol en el PSOE Balear, donde también pertenece a la ejecutiva de la secretaria general de los socialistas del archipiélago y también presidenta del Congreso de los Diputados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  2. 2 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  3. 3

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  4. 4 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  5. 5 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  6. 6 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  7. 7

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  8. 8 La Guardia Civil encuentra dos caballos en un estado lamentable en una parcela de Cádiar
  9. 9

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado
  10. 10

    Comienza el corte en un tramo de la autovía A-44 por las obras en el viaducto de Rules

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos

Koldo pidió ayuda a la mano derecha de Armengol en el PSOE Balear para favorecer a la trama de los hidrocarburos