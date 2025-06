Koldo y Ábalos maniobraron para que Cerdán convenciera a Óscar Puente para seguir amañando obras

La trama corrupta que integraban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García se fue desmoronando conforme la Guardia Civil estrecha el cerco alrededor de ... los dos últimos. Ábalos y García, a pesar de estar ya fuera del Ministerio de Transportes desde 2021 intentaron no obstante seguir influyendo con el nuevo ministro del ramo, Óscar Puente, para corromperle y convencerle de que amañara «dos putas obras». Y para involucrar a Puente quería usar a Santos Cerdán en la creencia de que el secretario de Organización del PSOE tenía ascendencia sobre Puente.

«Koldo alegó que necesitaba reunirse cinco minutos con Santos para pedirle que, en virtud de su relación con Óscar Puente, que le consiguiese dos obras de las que poder sacar rédito económico personal. Este extremo fue reiterado por Koldo en numerosas ocasiones a lo largo de la conversación», explica la UCO en su informe, en el que se recoge otras de las conversaciones grabadas por Koldo, esta vez con Ábalos como único interlocutor.

«Jefe, consigue que me vea cinco minutos Santos, necesitamos eso», le dice Koldo a Ábalos. «Y él está capacitado, porque Óscar le escucha. Conseguimos dos putas obras y que le follen», apunta el exportero de prostíbulo. En otra conversación previa Koldo ya había dejado claro que Torres sí que atendería la petición del secretario de Organización socialista. «Lo único que estoy diciendo es que Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha». Ábalos lo confirma: «Sí, claro, totalmente».

Según la grabación, Koldo García esperaba unas enormes ganancias con esos nuevos amaños a pesar de estar fuera ya del ministerio. «Consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo cuatro 450.000 euros. Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo», le dice el exasesor al exministro Ábalos.

Koldo García incluso va más allá y señala a Ábalos en qué departamentos les interesaría más esas obras amañadas. «Se puede apreciar la insistencia de Koldo por conseguir que Santos hablase con Óscar Puente para que le adjudicasen una obra de ADIF y otra de la Dirección General de Carreteras a alguna empresa de confianza que les fuese a reportar posteriormente un beneficio económico, el cual sería repartido con Ábalos», resume la UCO.

«Apretar a Santos como Dios manda»

En otro de los pasajes de las conversaciones, Koldo plantea a Ábalos la posibilidad de chantajear o presionar a Cerdán para intermedie con Puente. «Te juro que le llevo a Pedro una grabación que está hecha en Pamplona», le dice el exasesor a su exjefe. «Yo le voy a apretar a Santos como Dios manda y tengo la fórmula para hacerlo», apostilla.

Koldo insiste en las presiones a Cerdán porque -reitera- éste tiene ascendencia con Puente. «Santos tiene mano para colocar un par de personas y Óscar si le escucha», afirma en el audio transcrito por la UCO. «Que yo ya tengo cincuenta y cuatro años y ya no tengo treinta y cinco, no soy un niño que me utilizó para lo que quería y todas sus cositas, ¿vale?, y ya soy adulto y tengo una mujer y una hija. Cómo me joda, yo también sé joder», zanja Koldo García en clara advertencia a Santos Cerdán.