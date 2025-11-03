Junts rechaza los guiños de Zapatero

Una semana después de romper con el PSOE, Junts per Catalunya ha asegurado este lunes que la decisión no tiene vuelta atrás y que ni ... siquiera una reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont podría servir para «reconducir» la situación. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, no ha descartado este lunes una futura reconciliación entre socialistas y junteros. También ha asegurado que está «deseando» poder hablar con Puigdemont, pero no en Suiza, sino en Girona, si finalmente consigue regresar tras la aplicación de la ley de amnistía. Junts ha ignorado los guiños del exlíder socialista y ha reiterado que «no negociará» nada nuevo con el PSOE, con el que ya no tiene un acuerdo de investidura.

El portavoz de la formación nacionalista, Josep Rius, ha asegurado este lunes, tras la ejecutiva del partido, que no habrá más reuniones en Suiza con los delegados socialistas ni nuevas negociaciones en el Congreso sobre las iniciativas que el Gobierno lleve a votación, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. La posición de Junts, ha afirmado Rius, se la «encontrará» el PSOE cuando vea la «pantalla» del Congreso tras la votación. Pasar a la oposición, no implica en todo caso, que Junts vaya a votar en contra del Gobierno de manera sistemática. Ocurrió días atrás con la cuestión de la atención en catalán de las grandes empresas o, como ha avanzado Rius, si el Gobierno y los socialistas desbloquean la reforma legal de los propios nacionalistas para endurecer las penas contra los multirreincidentes. «Los temas que teníamos negociados y pactados, votaremos a favor», según el vicepresidente postconvergente.

Junts ha roto con Sánchez, pero sigue sin exigir elecciones al presidente del Gobierno. Los junteros le han reclamado que reflexione, se ponga las gafas para ver de lejos y explique cómo piensa llegar hasta 2027 en minoría, sin presupuestos y sin poder aprobar ningún proyecto de ley. «Puede ocupar el poder, pero no gobernar», según Rius. Junts decidió hace una semana retirar el apoyo a los socialistas. La formación soberanista ha pasado a la oposición. Sus bases avalaron la propuesta de la cúpula con el 87% de los votos y una participación del 66%.

Zapatero, que fue el primero en recibir la noticia de esta ruptura durante uno de sus encuentros, como emisario del jefe del Ejecutivo, con Puigdemont en Suiza afirmó este mismo lunes en Los Desayunos del Ateneo que, pese a todo, la relación sigue siendo "cordial" y mostró algunas dudas de que el divorcio pueda ser "defiintivo", aunque remarcó que el Gobierno tiene que hacer lo posible para lograr la materialización de dos compromisos que no están enteramente en su mano: la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat, truncada por Podemos, y la oficialidad del catalán en la UE.

El expresidente también apuntó que le sorprendería mucho que Junts acabe apoyando una moción de censura contra Sánchez junto al PP y Vox y expresó su deseo de que el Tribunal Constitucional acepte el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Supremo de no aplicarle la ley de amnistía como consecuencia de la interpretación que hace el alto tribunal del delito de malversación.