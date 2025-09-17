Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, en el Congreso EP

Junts se jacta de las cesiones de Sánchez: «Ha pasado del no a todo al sí a todo»

Nogueras pone en cuestión que el presidente pueda seguir gobernando

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:02

Junts per Catalunya ha sacado este miércoles pecho de las cesiones que le ha arrancado esta legislatura a Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo ha ... cuestionado que el jefe del Ejecutivo pueda seguir gobernando. En la sesión de control en el Congreso, la portavoz de la formación de Puigdemont, ha acusado al presidente del Gobierno de «bloquear» algunas de las propuestas de los junteros en materia de vivienda, Cercanías, lucha contra la multirreincidencia y ocupación. «¿Cree que podrá seguir gobernando?», le ha preguntado Nogueras. El presidente del Gobierno, después de que días atrás Puigdemont le lanzara el enésimo ultimátum amenazándole con la ruptura, ha asegurado en su réplica que está cumpliendo los acuerdos de Bruselas (por los que fue investido por Junts) y se ha comprometido a cumplir lo pactado. «Tenemos la máxima voluntad de cumplir los acuerdos de Bruselas», ha asegurado.

