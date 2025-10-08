Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, conversa con el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet. EFE

Junts fuerza al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum

Los de Puigdemont exigen a los socialistas dar apoyo a un concierto económico

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Junts per Catalunya ha puesto este miércoles el futuro de Pedro Sánchez en manos del PSC. Los postconvergentes han advertido a los socialistas de que ... así no pueden seguir y de que su alianza se aproxima al final. Antes de tomar una decisión sobre si rompen o no con Sánchez, los de Puigdemont exigen al PSC que avale buena parte de las propuestas de resolución que han presentado como conclusión del debate de política general del Parlament. En concreto, los junteros reclaman al PSC que vote a favor de dos mociones relacionadas con el acuerdo de Bruselas que hacen referencia al referéndum y a un concierto económico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  4. 4 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  5. 5 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  6. 6

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  7. 7 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  8. 8

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts fuerza al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum

Junts fuerza al PSC a avalar que la mesa de Suiza negocie un referéndum