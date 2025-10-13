Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el desfile del 12 de octubre. IGNACIO GIL

Junts y ERC cargan contra Illa por ir a «rendir pleitesía» al Rey el 12-O en plena dana en Tarragona

Puigdemont critica la ausencia del president de la Generalitat durante el temporal

Cristian Reino

Cristian Reino

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:54

Los socios del Govern, Esquerra y los comunes, y Junts, desde la oposición, han criticado este lunes al presidente de la Generalitat por haber asistido ... a los actos del 12-O en Madrid, horas antes de la alerta roja, y no haber acudido a gestionar in situ desde Tarragona las lluvias torrenciales que han caído en el sur de Cataluña entre el domingo y el lunes.

