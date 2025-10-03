Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Laura Borrás. EFE

Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido

La expresidenta de la formación está inhabilitada tras ser condenada por corrupción

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:54

Comenta

En medio de una situación muy complicada para el partido, presionado en las encuestas por el auge de Aliança Catalana, Junts ha cerrado una de ... las muchas carpetas que tiene abiertas a nivel interno. Laura Borràs, relevada hace un año de la presidencia orgánica, tras la decisión de Carles Puigdemont de asumir el timón de la formación, ha sido finalmente nombrada directora académica de la fundación de Junts, que tiene por nombre 'Fundem la República'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  2. 2

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  3. 3 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  4. 4 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  5. 5

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  6. 6 Un herido y retenciones por el accidente de un microbús en la Circunvalación de Granada
  7. 7

    Muere en Castell tras precipitarse al vacío por intentar salir del piso con sábanas anudadas
  8. 8 La toma de los Javis, Federico y Granada
  9. 9 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido

Junts cierra la crisis con Laura Borràs y la nombra directora académica de la fundación del partido