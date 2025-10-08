Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Salvadir Illa (izq), y Carles Puigdemont (der) EP

Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»

Los de Puigdemont amenazan a Sánchez: o cumple con el acuerdo de Bruselas o «buscarán otra vía»

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 8 de octubre 2025, 11:46

Comenta

Junts per Catalunya ha aprovechado este miércoles el debate de política general de Cataluña, en el Parlament, para lanzar un aviso a Pedro Sánchez. Dos ... años después del acuerdo de Bruselas, suscrito entre el PSOE y Junts y que permitió el voto favorable de los de Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez, los junteros han vuelto a amenazar al presidente del Gobierno con romper la alianza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  4. 4 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  5. 5 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  6. 6 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  7. 7 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»
  8. 8 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  9. 9 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  10. 10

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»

Junts avisa de que su alianza con el PSOE llega «a su fin»