El juicio al fiscal general entra en su momento cumbre con todo por decidir

El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado afronta desde este martes la segunda semana de sesiones antes ... de quedar visto para sentencia. El propio Álvaro García Ortiz, que se enfrenta a hasta seis años de prisión y 12 de inhabilitación acusado de un delito de revelación de secretos, tomará la palabra el miércoles con todo por decidir. Su interrogatorio cerrará la fase testifical y pericial de la vista oral antes de exponer las partes, solo un día después, sus conclusiones finales.

El máximo responsable de los 2.800 fiscales que componen la carrera profesional, garantes de la legalidad y la persecución de los delitos, ya avanzó en la primera jornada su línea de defensa. Al ser preguntado por el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, si se consideraba culpable tras la lectura de los escritos de las acusaciones, éste respondió con un rotundo «no».

Como ya hiciera en la fase de instrucción, García Ortiz negará en su declaración del miércoles haber filtrado nada y reivindicará que, si la Fiscalía publicó un comunicado el 14 de marzo de 2024, fue como reacción a una «campaña de desprestigio» lanzada desde el «aparato institucional» de la Comunidad de Madrid contra la institución y sus trabajadores.

La jefa de la Inspección de la Fiscalía General, María Antonia Sanz, y el fiscal del Supremo Agustín Hidalgo del Morillo, intentarán exculpar al fiscal general con sus testimonios

Asimismo, alegará que el núcleo duro de la información revelada -el correo de 2 de febrero de 2024 del abogado de Alberto González Amador, en el que se admitía la comisión de dos delitos fiscales en busca de un acuerdo con el fiscal del caso- ya había sido difundida desde el entorno de la propia defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.

Nueve testigos

Este martes está previsto que comparezcan otros seis periodistas, incluido el redactor de la Cadena Ser al que supuestamente habría filtrado García Ortiz el citado correo electrónico, según el auto de procesamiento; el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, que ejerce la acusación popular; o dos integrantes de la cúpula de la Fiscalía: la jefa de la Inspección María Antonia Sanz y el delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo de Morillo, que explicará el sistema de borrado de datos de los dispositivos del fiscal general, un asunto relevante.

El miércoles declarán una docena de agentes de la Guardia Civil, ocho como testigos encargados de las entradas y registros, y otros cuatro autores de los informes de la causa

Ya el miércoles será el turno de los agentes de la Guardia Civil que registraron los despachos de García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, quienes elaboraron los informes que sustentan la causa. Mientras que la última jornada, programada para el próximo jueves, acogerá los alegatos finales de las partes. Tras ello solo quedará aguardar la sentencia, cuya ponente será la magistrada de la Sala Penal Susana Polo, de sensibilidad progresista.

«Animadversión personal»

De la sesiones de la semana pasada se han escuchado testimonios favorables a los intereses del acusado. Dos periodistas certificaron que conocieron el contenido del correo electrónico antes que el fiscal general lo recibiera (a las 21.59 del 13 de marzo de 2024) para elaborar la citada nota de prensa publicada la mañana siguiente. Y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, calificó de «exabrupto» la postura de su compañera Almudena Lastra, fiscal superior de la comunidad, por dirigir sin pruebas la acusación contra García Ortiz, con quien mantiene una «animadversión personal».

La jurisprudencia del Supremo sobre el delito de revelación de secretos señala que «cuando se revela un secreto, y más aún si el destinatario de lo revelado es un profesional de la información, el secreto o la información reservada ha dejado ya de serlo» y, por tanto, la obligación del deber de custodia de los funcionarios públicos ha desaparecido.

En el lado opuesto, el querellante González Amador no dudó en culparle de haberle «matado públicamente» por «reventar» su derecho de defensa, en línea con el testimonio de su abogado Carlos Neira o de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional Díaz Ayuso. Una estrategia perfectamente planificada para conseguir una condena en el Supremo que les permita plantear nulidades en las dos causas abiertas contra el denunciante en un juzgado de Madrid. En una de ellas será juzgado por doble fraude fiscal y falsedad documental.