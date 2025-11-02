Un juicio, diez protagonistas

Serán en torno a cuarenta los comparecientes que pasen por el Tribunal Supremo entre este lunes 3 de noviembres y el jueves 13. Al margen ... del imputado, declararán varios fiscales que están bajo su jerarquía, los agentes de la UCO encargados de las pesquisas y el entorno más cercano de Isabel Díaz Ayuso. Estos son los protagonistas, en diez nombres:

Fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz

Se sienta en el banquillo acusado de revelación de secretos por haber maniobrado presuntamente para filtrar el correo del 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía el doble delito fiscal de su cliente. La noche el 13 de marzo se hizo con ese y otros 'mails' gracias a la ayuda de la fiscal provincial de Madrid. Él siempre ha negado haber entregado a la prensa esos correo. En octubre del año pasado, a las horas de que el Supremo le encausara, borró toda la información de sus dispositivos móviles, sin que la UCO pudiera recuperar esos datos a pesar de los esfuerzos técnicos.

Empresario y novio de Ayuso Alberto González Amador

Acusado de doble fraude fiscal por 350.951 euros en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 mediante la emisión de supuestas facturas falsas. La jueza ya le ha enviado a juicio por esos dos fraudes fiscales y por falsificación en documento mercantil, delito contable continuado y pertenencia a organización criminal. Se enfrenta a otro procedimiento por supuesto soborno al grupo Quirón. Ordenó a su abogado llegar a un acuerdo rápido con la Fiscalía para no perjudicar la imagen de Ayuso. Ejerce la acusación particular contra el máximo responsable de la Fiscalía.

Fiscal provincial de Madrid Pilar Rodríguez

Estuvo imputada en este procedimiento, aunque finalmente ha sorteado el banquillo. A espaldas de su superiora, Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, fue quien pasó a García Ortiz los 'mails' del abogado de González Amador con el fiscal de su caso.

Fiscal del caso contra González Julián Salto

Era el fiscal que instruía el caso por fraude fiscal contra González Amador. Fue el destinatario del 'mail' del 2 de febrero de 2024 en el que el letrado del novio de la presidenta reconocía el doble delito de su cliente. La noche del 13 de marzo de 2024 estaba en un partido en el Metropolitano y tuvo que salir para pasar los 'mails' a Rodríguez.

Abogado de González Amador Carlos Neira Abogado

Era el letrado de González Amador en el procedimiento por el doble fraude a Hacienda. Recibió órdenes de su cliente de cerrar un pacto de conformidad con la Fiscalía. Por ello escribió el 'mail' al fiscal Salto en el que admitía los delitos de su cliente y solicitaba el pacto para evitar el juicio y la posible cárcel.

Fiscal superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra

Declaró que se enfrentó a Pilar Rodríguez, su subordinada, por que ésta pasara al fiscal general, sin su consentimiento, los correos que se cruzaron Neira y Salto. También afirmó que le reprochó que fueran a filtrarse. En su testimonio ante el instructor, señaló que llegó a acusar al propio García Ortiz de haber movido él los 'mails' que luego aparecieron en la prensa. Según su versión, preguntó al fiscal si él había entregado a los periodistas los correos y éste le respondió: «Eso ahora no es importante». Su testimonio ha sido clave para llevar al máximo responsable del Ministerio Público, su superior, al banquillo.

Jefe de Gabinete de Ayuso M. A. Rodríguez

Sin el concurso de la mano derecha de Díaz Ayuso, portavoz en el primer Gobierno de Aznar, este caso no existiría. Rodríguez propagó entre la prensa la tarde del 13 de marzo de 2024 el bulo de que era la Fiscalía la que buscaba un pacto con González Amador y que el Ministerio Público se había echado para atrás después de su primigenio ofrecimiento. García Ortiz se escuda en que, si intervino, fue para contrarrestar la mentira difundida desde la Comunidad de Madrid.

Exalto cargo de Presidencia del Gobierno Pilar. S. Acera

La entonces directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Presidencia recibió -desde la Fiscalía, según el Supremo- copia del 'mail' del abogado Neira la mañana del 14 de marzo. Sánchez Acera reenvió el correo a quien era líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, para que lo blandiera ese día en la Asamblea de Madrid contra Ayuso.

Ex líder del PSOE en Madrid Juan Lobato

Recibió de Sánchez Acera el controvertido correo y puso objeciones a usarlo sin saber el origen. Posteriormente, para cubrirse las espaldas, reveló esta maniobra ante notario ante la sospecha de que el asunto podría acabar en los tribunales. Tras destaparse esto, Lobato tuvo que dimitir hace un año.

Exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés

Aseguró ante el instructor del Supremo que él se limitó a mandar noticias de prensa a Lobato para que los miembros del Grupo Socialista estuviesen atentos en la Asamblea madrileña, pero que él, en aquellos días, estaba más centrado en las autonómicas catalanas convocadas ese 13 de marzo. Lobato le preguntó la mañana del 14 por la procedencia del 'mail' que le había enviado poco antes Sánchez Acera.