Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
García Ortiz el pasado viernes en la apertura solemne del año judicial en el Supremo Efe

El juez ultima la resolución que llevará al banquillo al fiscal general

Hurtado, tras el parón de cortesía por el acto del inicio del año judicial, quiere dictar en los próximos días la apertura de juicio oral contra García Ortiz por revelación de secretos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:49

Ángel Hurtado, el magistrado que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por su supuesta participación en las maniobras para filtrar datos confidenciales ... sobre el procedimiento contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, tiene previsto en los próximos días dictar la resolución por la que acordará la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz por revelación de secretos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  5. 5 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  6. 6

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  7. 7 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez ultima la resolución que llevará al banquillo al fiscal general

El juez ultima la resolución que llevará al banquillo al fiscal general