El juez del Supremo abre juicio a Ábalos y Koldo por las mascarillas

El juez instructor del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo' ha dictado auto de apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García ... y Víctor de Aldama en la causa de las mascarillas y mantiene la prisión de los dos primeros, que no saldrán hasta la celebración de la vista oral en la primavera que viene.

La resolución conocida este jueves supone además que el juicio se celebrará en el Supremo aunque el exministro Ábalos decida dejar su acta de diputado, una posibilidad que estuvo encima de la mesa antes de que fuera procesado.

En su auto, el juez Leopoldo Puente incluye los delitos por los que serán juzgados: integración en organización criminal; cohecho continuado, activo y pasivo; uso de información y aprovechamiento de información privilegiada; tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.

Del mismo modo, el instructor del Supremo confirma que se mantiene la situación personal de los tres acusados en la presente causa. En consecuencia, permanece la obligación del empresario y comisionista Víctor de Aldama de cumplir las medidas cautelares impuestas en su libertad provisional y se mantiene también la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los citados Ábalos y Koldo García.

Fianza de 60.000 euros

Sobre estos dos últimos, se requiere que presten una fianza de 60.000 euros a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, pudieran serles impuestas; de no prestarla en el plazo de cinco días hábiles, les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma.

La Fiscalía Anticorrupción pide por estos hechos del caso mascarillas -los contratos del Ministerio de Transportes a la empresa Soluciones de Gestión por 53 millones de euros en plena pandemia- penas de 24 años de cárcel a Ábalos, 19 años y medio a su asesor ministerial Koldo y siete años de De Aldama, al aplicarle la atenuante de reconocimiento de los hechos. Además, reclaman multas de 3,9 millones a cada uno. Los dos primeros entraron en prisión precisamente por riesgo extremo de fuga por la elevadas penas solicitadas.