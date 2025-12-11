Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo Garcia. Efe

El juez del Supremo abre juicio a Ábalos y Koldo por las mascarillas

La decisión del instructor supone que será el alto tribunal quien celebre la vista oral aunque el exministro renuncie a su acta de diputado

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:46

Comenta

El juez instructor del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo' ha dictado auto de apertura de juicio oral contra José Luis Ábalos, Koldo García ... y Víctor de Aldama en la causa de las mascarillas y mantiene la prisión de los dos primeros, que no saldrán hasta la celebración de la vista oral en la primavera que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En la UCI la clienta de un hotel del Centro de Granada tras electrocutarse en el spa
  2. 2 Puentezuelas será un bulevar dedicado a la música de Granada
  3. 3 El restaurante de Granada en el que Ilia Topuria y Paco León probaron la «esencia granadina»
  4. 4 La Guardia Civil entra en casa de un narco de Granada y encuentra varias armas, marihuana, hachís y MDMA
  5. 5 Cuando Robe Iniesta fue granadino
  6. 6 Granada tendrá un nuevo hotel en la avenida de la Constitución
  7. 7 Meteorólogos señalan el día del cambio del tiempo en Granada: lluvias y frío polar
  8. 8 El pueblo granadino donde cada año triunfa una sobrasada especial cuando llega la Navidad
  9. 9

    Revuelo político en Maracena por la investigación a la exalcaldesa
  10. 10 Hacienda pondrá la lupa en las ayudas económicas de padres a hijos: «Ojo con la periodicidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El juez del Supremo abre juicio a Ábalos y Koldo por las mascarillas

El juez del Supremo abre juicio a Ábalos y Koldo por las mascarillas