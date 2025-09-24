Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su mujer Begoña Gómez (i) EFE

¿Por qué el juez deja en manos de un jurado la suerte de la mujer de Sánchez?

La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995 obliga a que la malversación sea enjuiciada por los ciudadanos

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:22

El jurado no es una opción, es una obligación. El juez Juan Carlos Peinado, una vez que -siempre según su criterio- considera que hay indicios ... suficientes de que se cometió un delito de malversación por el aprovechamiento de Cristina Álvarez para gestionar la cátedra de la Complutense, no tiene otra opción que dejar el asunto en manos del un tribunal popular.

