El delegado de la Fiscalía Europea en España Ignacio Lucas. R. C.

El juez del 'caso Cerdán' contesta a la Fiscalía Europea que se queda con la causa

Puente asegura que de momento no han aparecido fondos europeos en ninguna de las obras investigadas y que los delitos del caso le competen

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:01

Comenta

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del 'caso Cerdán', ha respondido este lunes a la Fiscalía Europea que hasta el momento no consta ... en la causa la presencia de fondos comunitarios en ninguna de las obras públicas que está investigando por su presunto fraude. Una situación que, de momento, le permite seguir con la totalidad del procedimiento.

