Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Judith Alexandra Gonzále Portal de Transparencia

Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

El letrado de la asistente de la mujer de Begoña Gómez había pedido un aplazamiento porque tenía juicio y el jue ha decidido habilitar el fin de semana para que no haya solapamientos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:03

Comenta

El domingo por la tarde. El juez del ‘caso Begoña Gómez’ ha tomado otra insólita decisión y decidido habilitar un domingo por la tarde para ... la instrucción de la causa contra la mujer del presidente. Juan Carlos Peinado ha citado a las 17:30 horas del próximo 16 de noviembre a Judith Alexandra González Pedraz, la alto cargo de Moncloa que imputó el miércoles de la pasada semana por ser la superiora jerárquica de Cristina Álvarez Rodríguez, la asesora de Presidencia de Gobierno que trabajó supuestamente para la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense a pesar de cobrar un salario público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  3. 3 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  4. 4 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  5. 5 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»
  6. 6 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  7. 7 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  8. 8 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  9. 9 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  10. 10

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada

Decisión insólita de Peinado: habilita el domingo para interrogar a la nueva alto cargo de Moncloa imputada