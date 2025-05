El juez del caso Begoña Gómez renuncia definitivamente a investigar el rescate de Air Europa

Ahora sí, definitivamente Juan Carlos Peinado tira la toalla con el rescate de Air Europa. Después de tres advertencias de la Audiencia Provincial de Madrid ... para que abandonara la investigación sobre la supuesta intervención de Begoña Gómez para el millonario desembolso del Gobierno a fin de salvar de la quiebra a la aerolínea durante la pandemia, el juez ha dado su brazo a torcer y deja para siempre esa línea de investigación.

El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que mantiene imputada por cuatro delitos a la mujer de Pedro Sánchez, ha dictado este viernes un auto «aclaratorio» que, en realidad, más allá de matizar, es una rectificación e toda regla, pues deja sin efecto su resolución del pasado martes en la que solicitaba a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe pericial sobre la compañía.

Una solicitud que afirmaba que ya efectuó en junio del pasado año y que ahora, más de once meses después, reactivaba tras el veto del órgano judicial superior. Sin embargo, en esa providencia de 20 de junio de 2024 el instructor no reclamaba a la IGAE un informe concreto sobre Globalia, sino sobre «los contratos objeto de la investigación y sobre las posibles irregularidades en las fases de preparación, licitación, adjudicación y ejecución, tanto de manera directa como en UTE, a la sociedad Innova Next SLU», del empresario Juan Carlos Barrabés, investigado por estos hechos y que nada tiene que ver con Globalia.

Ahora, el instructor admite ese error y deja sin efecto la orden de seguir investigando si Begoña Gómez -por su amistad con el entonces CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, quien patrocinaba su Africa Center- intervino de algún modo en la decisión del Ejecutivo de su marido de desembolsar 475 millones de euros para salvar la aerolínea.

Derivar a otro juzgado

El pasado 16 de mayo la Audiencia Provincial de Madrid avaló el grueso de la investigación de Peinado en tanto en cuanto consideró que hay suficientes indicios para creer que la esposa del presidente del Gobierno se pudo aprovechar de esta condición «para vender supuestos favores u ofrecer supuestas influencias, siempre eso sí, a cambio de contraprestaciones de la más diversa índole, encaminadas a proyectar su carrera profesional en la búsqueda de una posición privilegiada».

Sin embargo, los jueces en esa resolución obligaron a Peinado a desimputar al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y a quien fuera consejero del PP en la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, al tiempo que vetaron al instructor a seguir indagando sobre Air Europa al considerar los magistrados que «por estar ya perfilados los hechos no podemos admitir la investigación de otros distintos».

En esa misma resolución, los jueces superiores instaron a Peinado a que en el caso de que en el tema de Air Europa aprecie la «existencia de indicios racionales de criminalidad de algún hecho nuevo que haga presumir la comisión de un delito distinto», deduzca «los correspondientes testimonios para su tramitación separada, todo ello en orden a dar una mayor efectividad y concreción a la causa». Eso implicaría que el juez tendría que derivar a otro juzgado para su investigación los hechos que considere delictivos relacionados con el rescate de la aerolínea.