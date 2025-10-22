Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Barco integrante de la Flotilla de Gaza. AFP

Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla

El magistrado Antonio Piña, con el informe favorable de la Fiscalía, considera que la denuncia de un ciudadano español detenido y deportado por Israel no es competencia del tribunal

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:32

Comenta

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha inadmitido y archivado una querella presentada contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y varios ... altos mandos del Ejército por el asalto y abordaje «violento» en aguas internacionales y sin orden judicial de la embarcación Madleen. Un navío integrado en la misión civil internacional Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, ocurrido el pasado 8 de junio a más de 100 millas de la costa, una semana después de partir de Catania (Italia) con una docena de tripulantes a bordo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  4. 4 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  6. 6 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  7. 7 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  8. 8

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  9. 9

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  10. 10 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla

Un juez de la Audiencia Nacional archiva una querella a Netanyahu por el asalto a la flotilla