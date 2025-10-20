Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Santos Cerdán, a su llegada para comparecer ante la Comisión de Investigación en el Senado Jaime García

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

La magistrada afirma que el exdirigente socialista «habría faltado sustancialmente a la verdad» al explicar su relación con Koldo García

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:53

Comenta

La titular del Juzgado de Instrucción 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha abierto una investigación penal por un supuesto delito de «falso testimonio» contra ... Santos Cerdán por supuestamente haber mentido éste el 30 de abril de 2024 durante su comparecencia en la llamada comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado. La instructora entiende que hay indicios suficientes de que Cerdán «habría faltado sustancialmente a la verdad», al explicar su relación con Koldo García, tal y como denunció el colectivo Hazte Oír, cuya querella ha sido admitida a trámite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  4. 4 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  5. 5 La corona de la granadina Emperatriz Eugenia, la única joya que ha aparecido de las robadas en el Louvre
  6. 6

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  7. 7

    Trece años y medio de cárcel por querer matar a su madre con una bomba en Santa Fe
  8. 8 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  9. 9 El granadino que ya amenaza al Granada en Segunda
  10. 10 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez

Un juzgado abre una investigación a Cerdán por mentir en el Senado en puertas de la declaración de Sánchez