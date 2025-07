Un juez abre diligencias contra el expresidente de la Audiencia Nacional por revelación de secretos al Gobierno

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha abierto diligencias por revelación de secretos contra el expresidente de la Audiencia ... Nacional José Ramón Navarro, después de que el diario 'El Mundo' revelara que el jurista había enviado a José Luis Ábalos un wasap en el que le adelantó -dos meses antes de que se notificara la sentencia- que el mayor de los Mossos d'Esquadra José Luis Trapero iba a ser absuelto por su papel durante el procés.

Las diligencias se abren a partir de una querella de la organización Hazte Oír. El juez Sexmero ha preguntado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si en la actualidad Navarro ocupa algún cargo judicial y, por tanto, si tiene o no la condición de aforado.

«¡¡Buenas tardes, José Luis!! A los efectos que procedan, ¡en la segunda quincena de septiembre se notificará la sentencia absolviendo a Trapero! Mientras tanto, ¡no puede ser público! Fuerte abrazo y ¡descansa!», rezaba textualmente el mensaje que Navarro envió a Ábalos el 15 de agosto de 2020. Poco después, el entonces ministro de Transportes reenvió ese wasap a Pedro Sánchez con el añadido de: «Del Pte. de la Audiencia». Sánchez respondió con un «Ok».

«Buenas tardes, José Luis; la prensa ya tiene el olfato de la sentencia de Trapero, y publicarán en cualquier momento la absolución, para que lo manejéis», volvió a escribirle Navarro a Ábalos el 30 de septiembre de 2020.

Fue en finalmente el 20 octubre de 2020 cuando la Audiencia Nacional publicó el fallo que absolvió a Trapero, a los jefes políticos de la policía autonómica y a la intendente Teresa Laplana al considerar que no había quedado acreditado que se pusieran de acuerdo con los líderes del 'procés' para que los Mossos d'Esquadra no cumplieran los mandamientos judiciales que buscaban impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

«Especial trascendencia»

«En su condición de presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro procedió a divulgar de forma anticipada y deliberada información reservada relativa a un fallo jurisdiccional de especial trascendencia, vulnerando de forma directa el deber de sigilo impuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial y por el principio de independencia judicial», apunta el escrito de Hazte Oír. La asociación, en su querella, solicitaba revisar los mensajes de Navarro, interrogarle como investigado y citar a Ábalos y Sánchez como testigos.

El pasado 11 de julio, la Sala de lo Penal, en una ponencia del magistrado Julián Sánchez Melgar, ordenó el «archivo de plano» de una querella de Manos Limpias contra Navarro por exactamente los mismos hechos con el argumento de que éste había dejado de ser aforado ante el Supremo desde el 1 de abril de 2025, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le declaró en «situación administrativa de excedencia voluntaria».

En 2023, el Supremo ya rechazó admitir otra querella presentada por el ex chófer del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por revelación de secretos y cohecho a raíz de las conversaciones que el entonces presidente de la Audiencia Nacional mantuvo por WhatsApp con el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez durante la investigación de la 'Operación Kitchen'.