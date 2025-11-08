Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El líder del PP andaluz y presidente de Andalucía, Juanma Moreno. EFE

Juanma Moreno reta a Vox a «dejarse de politiqueo» y pactar el sucesor de Mazón

Las negociaciones entre Feijóo y Abascal por pactar un sustituto al frente de la Generalitat Valenciana han opacado el congreso de los populares andaluces, al que no ha podido acudir Ayuso por sentirse «indispuesta»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Sábado, 8 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Organizado con esmero para dar el pistoletazo de salida a la precampaña electoral de las autonómicas andaluzas, que se celebrarán en junio -sin fecha fijada ... aún-, el Congreo que el PP este finde en Sevilla se ha visto empañado por las negociaciones entre los populares y Vox para elegir el sucesor del dimitido Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. El líder del partido en Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a los de Santiago Abascal que «se dejen de politiqueos» para que el Govern «se ponga en marcha».

