'A Vox le pido' irrita a Juanes

Letra de la canción 'A Vox le pido'

«Que mis hijos se despierten con un Gobieno muy decente Yo... a Vox le pido Que mi arte no se muera censurado por la izquierda A Vox le pido que derrotes al marxismo y nunca más regrese el mal a mi tierra. A Vox le pido por librarnos de la arpía y el malvado 'Sanchijuelo'. Yo... a Vox le pido Por los hijos de mis hijos y los padres de tus padres A Vox le pido Que en mi barrio no amanezca ocupado y deshauciado al instante A Vox le pido una España para arriba y adelante y al 'indepe' para siempre derrotarle una España para arriba y adelante y al 'indepe' para siempre derrotarle Una España siempre viva Yo... a Vox le pido Que mis ideas sean de amor y que el Gobierno sea de Vox y no uno rojo de coalición Todos los días a Vox le pido Que nuestra España sea mejor y que el Gobierno sea de Vox y no uno inútil de corrupción Todos los días... Yo... a Vox le pido».