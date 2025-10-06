Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria

Las autoridades israelíes ampliarán hasta el próximo miércoles la detención de la activista española de la flotilla solidaria que fue acusada el domingo de morder ... a una funcionaria de la de la prisión de Ktziot durante un examen médico. Así lo ha confirmado en redes sociales la cuenta oficial de la Policía de Israel.

Esta activista, de unos cincuenta años, fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada tras la supuesta agresión. «El Tribunal de Magistrados de Beersheba prorrogó la detención de la sospechosa de agredir a una empleada de la prisión de Ketziot hasta el miércoles 8 de octubre, a petición de la policía. La sospechosa, fue arrestada anoche y trasladada de la prisión a la comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para completar la investigación sobre la mordedura en la mano izquierda de la empleada mientras se encontraba en prisión. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del incidente«, han publicado.

«La trabajadora ha sufrido heridas leves y ha recibido atención en ese mismo lugar. La Policía israelí ha sido avisada para hacerse cargo de la atacante», informó este domingo el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y para este lunes se esperaba el retorno de los 28 españoles restantes, aunque finalmente están de camino a España 27.