Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior de la prisión de alta seguridad de Saharonim, en medio del desierto israelí del Neguev EFE

Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria

Estaba detenida junto al resto de integrantes de la flotilla y permanecerá detenida hasta el miércoles, según ha informado la Policía israelí

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:47

Comenta

Las autoridades israelíes ampliarán hasta el próximo miércoles la detención de la activista española de la flotilla solidaria que fue acusada el domingo de morder ... a una funcionaria de la de la prisión de Ktziot durante un examen médico. Así lo ha confirmado en redes sociales la cuenta oficial de la Policía de Israel.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  3. 3 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  4. 4

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  5. 5 El mayor almacén de trasteros de Granada
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  8. 8 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  9. 9 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria

Israel prorroga la detención de la activista española acusada de morder a una funcionaria