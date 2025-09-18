Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La diputada gallega del PP Ana Belén Vázquez, portavoz de Interior, en un pleno del Congreso. EFE

El inspector que destapó a Villarejo señala a tres diputados del PP por torpedear su ascenso

Pide amparo a la Mesa del Congreso por una campaña de desprestigio de Ana Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez con preguntas sobre «informaciones falsas ya desmentida» del 'caso Ábalos'

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:15

El inspector de la Policía Nacional Rubén Eladio López, el agente que destapó la red del comisario José Manuel Villarejo entre 2014 y 2017, cuando ... era jefe de grupo en la unidad de Asuntos Internos, ha registrado un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados en el que denuncia una campaña de desprestigio por parte de tres diputados del Grupo Parlamentario Popular. Afirma que Ana Belén Vázquez, Macarena Montesinos y Álvaro Pérez han venido formulando preguntas sobre él en la cámara «basadas en informaciones falsas ya rectificadas» por medios de comunicación con un claro objetivo: torpedear su posible ascenso a la categoría de inspector jefe, un examen que tuvo lugar el pasado fin de semana.

