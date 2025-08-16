Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Sánchez

Los indicios contra la 'fontanera' apuntan a que actuaba como agente de Cerdán

La denuncia del fiscal Stampa contra Leire Díez es solo el último capítulo de una amplia lista de hechos que vinculan a la exmilitante con el exdirigente socialista

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

La relación de Leire Díez y Santos Cerdán está de nuevo en el ojo del huracán. Vuelven, todavía con más fuerza, las sospechas de que ... la señalada como 'fontanera' del PSOE trabajaba al servicio del entonces todopoderoso secretario de Organización del partido para tratar de boicotear los casos judiciales que salpican a los socialistas y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  2. 2 El Cupón Extra de Verano de la ONCE deja 15 millones en Granada
  3. 3 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón
  4. 4

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  5. 5

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  6. 6

    Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior
  7. 7 13 operaciones en Granada se saldan con 26 detenciones y 3.000 plantas de marihuana incautadas
  8. 8 El restaurante «único» que trae a Granada manjares de Oriente Próximo: de Siria a Líbano
  9. 9

    El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
  10. 10

    Pacheta: «Estamos pendientes de los inscritos, pero me centro en lo que tengo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los indicios contra la 'fontanera' apuntan a que actuaba como agente de Cerdán

Los indicios contra la &#039;fontanera&#039; apuntan a que actuaba como agente de Cerdán