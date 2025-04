Los independentistas catalanes evitan pedir la dimisión de Puente por Rodalies

A pesar de que días atrás le reprobaron en el Parlamento catalán, Esquerra y Junts han evitado este miércoles pedir la cabeza del ministro de ... Transportes, Óscar Puente, a cuenta de la situación de la red de Cercanías en Cataluña. Puente ha comparecido ante el pleno del Congreso a petición de ERC y EH Bildu como consecuencia de las últimas incidencias en Rodalies.

El ministro ha negado que las incidencias vayan a más y que el caos se esté agravando. Según el relato que ha hecho Puente en el Congreso, buena parte de las incidencias que se producen a día de hoy en la red de Cercanías de Cataluña, que son casi diarias, no están relacionadas con la falta de inversión, sino todo lo contrario. Es decir, el exalcalde de Valladolid ha asegurado durante su alocución que las incidencias que se producen en estos momentos son por culpa de la confluencia de obras y la puesta en marcha de infraestructuras.

Puente ha hecho un repaso de las incidencias acaecidas en el mes de marzo. Ha hablado de causas ajenas como atropellos, desprendimientos, caída de rocas, apedreamientos, robo de cableado y la «falta de colaboración» de algunos maquinistas durante la huelga convocada por los sindicatos para protestar contra el traspaso de Cercanías a Cataluña. Días atrás, Renfe apartó de sus funciones a dos empleados en Barcelona por un posible sabotaje durante la huelga. En suma, el ministro no ha asumido ninguna responsabilidad de lo que ocurre, hasta el punto de afirmar que «absolutamente ninguna» de las incidencias del pasado mes de marzo es atribuible al Gobierno. Y ha hablado también de que el vandalismo asociado a los trenes, en concreto los apedreamientos a los vagones, es un hecho casi solo catalán

Según Puente, en Cataluña ha habido un «déficit de inversión» en Cercanías, que ha culpado al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero a su juicio el Gobierno actual está paliando esta situación. Desde 2018, ha asegurado que la inversión ha llegado a los 2.000 millones, un «récord absoluto» en lo que a la red de Cercanías en Espala se refiere, de acuerdo a los datos aportados por el dirigente socialista. «Estamos revirtiendo un déficit histórico», ha asegurado. «Habrá más incidencias, pero esto va a mejorar», ha rematado.

Las fuerzas independentistas catalanas se han mostrado muy criticas con la situación de Cercanías, pero no han reclamado dimisiones. En este caso y por el estado de Rodalies, ERC y Junts, hasta la fecha, solo han pedido el cese de la consejera catalana de Territorio, Sílvia Paneque. «Nadie hace nada» ante un «caos permanente», según la diputada Inés Granollers (ERC), que ha reclamado a Puente que calendarice las inversiones del traspaso de Rodalies a la Generalitat. «Basta de promesas incumplidas. No aceptamos la excusa de que no se puede invertir más. Queremos soluciones», ha señalado.

Isidre Gavín, de Junts, ha cargado contra el traspaso, que ha calificado de 'fake' y ha instado al ministro a que «asuma la responsabilidad». Nacho Martín Blanco, del PP, también le he pedido que admita su culpa en este ámbito y «deje de hacerle el caldo gordo a sus socios» independentistas. Martín Blanco le ha calificado de «matón de patio de colegio». Carina Mejías, de Vox, ha emplazado a las fuerzas secesionistas a que exijan responsabilidades al ministro y «hagan que dimita».