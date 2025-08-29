Illa arranca el curso presionando a los jueces para que amnistíen a Puigdemont

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dado este viernes el pistoletazo de salida al nuevo curso político catalán con una llamada a los ... jueces para que hagan «efectiva» y apliquen con «diligencia» y por «completo» la ley de amnistía. Desde el respeto a la separación de poderes, ha señalado desde Tarragona, «pido» un «despliegue efectivo» de la norma.

En torno a 300 independentistas se han beneficiado ya de las medidas de gracia, aprobada hace un año en el Congreso como moneda de cambio por el apoyo de ERC y Junts a la investidura de Pedro Sánchez. No se han favorecido, en cambio, los tres dirigentes que están huidos -Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig-, así como los dirigentes que fueron condenados y más tarde indultados -Jordi Turull, Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva-.

Illa ha cumplido recientemente un año al frente del Govern catalán. Se ha propuesto abrir una nueva etapa, que pase página al 'procés' y en la que se normalice la situación política en Cataluña. Illa, de la mano del Gobierno central, busca estabilidad y entiende que ésta solo es posible si Puigdemont regresa y empieza a hacer política desde el territorio. Lleva meses presionando a los jueces del Supremo.

El presidente de la Generalitat ha reunido a todos sus consejeros en Arnes, Tarragona, donde celebran dos jornadas de trabajo, entre el jueves y el viernes. El dirigente socialista afronta el curso con el objetivo de aprobar sus primeros presupuestos, que le permitan avanzar en la legislatura. En cualquier caso, Illa sigue la máxima de Pedro Sánchez de que se puede gobernar en minoría sin el apoyo del Parlament. El líder autonómico catalán está en una situación similar a Sánchez: no tiene una mayoría garantizada, pero la estabilidad le llega en que no hay una mayoría alternativa que pueda descabalgarle de la presidencia.

Illa ha llamado a la moderación y a la «ponderación» en un momento político que ha calificado de «tenso», marcado por una excesiva «agresividad» y «radicalidad». El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado a los miembros de su gobierno que se centren en la gestión, «lo más importante», y se ha comprometido a ejecutar las cuentas de este año y seguir «avanzando».

Illa se ha referido también a la batalla política que hay entre el Gobierno y el PP. El presidente catalán ha llamado a la «lealtad institucional» y ha criticado a los que se desentienden de los problemas cuando van mal dadas. En concreto, sobre el debate de la lucha contra los incendios, el dirigente socialista ha abogado por un «cambio de mentalidad» en la gestión forestal«. »La masa forestal debe decrecer«, según Illa, que ha señalado que el 65% de la superficie de Cataluña está compuesta por bosques.

El líder del PSC ha salido además en defensa del Gobierno y su propuesta de una pacto de Estado sobre el cambio climático. Illa ha avanzado que este asunto se abordará en la próxima reunión de la conferencia de presidentes autonómicos.