Efe

Illa arranca el curso con un guiño a ERC con el cupo catalán y apoyando a Sánchez

El Govern llama a las autonomías del PP a sumarse al pacto de estado climático planteado por el Gobierno

Cristian Reino

Cristian Reino

Martes, 26 de agosto 2025, 14:50

El Govern ha estrenado este martes el curso político en Cataluña. Y lo ha hecho lanzando dos mensajes: al Gobierno y otro a Esquerra. ... El primero, ha sido de apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha verbalizado el respaldo del Govern a Sánchez y se ha mostrado «segura de su continuidad». «Nos sentimos cómodos con el Gobierno», ha señalado. Paneque ha llamado a trasladar estabilidad, seguridad y buena gestión a la ciudadanía y huir de los mensajes que no vayan en este sentido. Esto es lo que a su juicio hizo la semana pasada el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que volvió a advertir al Gobierno y avisó de que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta la fecha y dio a entender que se le está agotando el tiempo a Sánchez. En su apoyo al Gobierno, la Generalitat se ha sumado al pacto de estado por el cambio climático planteado por Sánchez a cuenta de la crisis de los incendios. «Es la hora de la lealtad y de aparcar las diferencias» en un momento de crisis y de emergencia, ha emplazado a las autonomías del PP.

