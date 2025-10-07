Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la primera jornada del Debate de Política General. EP

Illa se aferra a ERC y comunes para aprobar sus primeros presupuestos

El presidente de la Generalitat catalana lanza una batería de anuncios sociales para tratar de atraer a ERC y los comunes a los Presupuestos

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 7 de octubre 2025, 18:59

Comenta

El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha anunciado este martes en el Parlament que impulsará la construcción de unas 210.000 viviendas nuevas ... a partir de 2028. Entre el 40% y el 50% de esos pisos serán de protección oficial y la propuesta del Govern es que se puedan edificar mediante una colaboración entre la empresa privada y la administración pública. Illa ha lanzado esta promesa en el marco del debate de política general de Cataluña (la versión autonómica del debate sobre el estado de la nación del Congreso). Se da la circunstancia, de que el año pasado, en su primer debate sobre la situación de Cataluña tras su investidura, el líder del PSC prometió la construcción de 50.000 pisos de alquiler social hasta 2030. «Si el mercado no funciona, hay que intervenir», ha asegurado. Illa ha llamado a un «acuerdo de país» para afrontar el problema de la vivienda, que ha situado, junto a la seguridad, como la prioridad de su mandato. Ha reclamado aumentar la plantilla de la Policía catalana, se ha comprometido a aumentar la cifra de bomberos y las plazas de medicina y ha prometido reducir a la mitad la lista de espera para las ayudas a la dependencia o la discapacidad.

