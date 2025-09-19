Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pulsera antimaltrato. R. C.

Igualdad ya conocía hace tres años los fallos de cobertura de las pulseras antimaltrato

Las dispositivos telemáticos de protección usaban tecnología 3G desfasada que causaban «zonas de sombra» y repercutía de forma directa en su efectividad

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:20

El Ministerio de Igualdad conocía al menos desde enero de 2023 las limitaciones técnicas de las pulseras antimaltrato que están activas en todo el país ... para cumplir las medidas cautelares en materia de violencia de género. En aquel momento estaban funcionando unos 3.600 dispositivos telemáticos frente a los 4.515 actuales, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Y ya entonces estos aparatos utilizaban una tecnología desfasada –la red de tercera generación 3G– que repercutió directamente en la disminución de la potencia de emisión de estos equipos, similares al funcionamiento de un teléfono móvil, ya que generaban «zonas de sombra» sin cobertura, según advirtieron fuentes policiales.

