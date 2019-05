Iceta no visitará a los presos en la cárcel para poder salir elegido senador JxCat y ERC piden gestos de «respeto» al líder socialista CRISTIAN REINO Barcelona Lunes, 13 mayo 2019, 13:33

JxCat y ERC llevan días pidiendo gestos a Miquel Iceta a cambio de que faciliten la designación del líder socialista como senador autonómica, lo que permitiría su posterior elección como presidente de Senado. Esquerra, días atrás, apuntó como un posible gesto, aunque no lo puso como condición sine qua non, que Iceta viajara a Soto del Real a entrevistarse con Oriol Junqueras en prisión.

El primer secretario del PSC lo ha descartado esta mañana en Antena 3. «Como primer secretario del PSC no voy a hacer la visita a la prisión que se sugiere, para que nadie pueda pensar que es un gesto de apoyo a lo que hicieron. Si pudiéramos distinguir las acciones personales de las políticas no habría problema», ha asegurado. Pere Aragonés, tras visitar a Oriol Junqueras el sábado pasado, afirmó que sería un gesto «muy a tener en cuenta». Carles Puigdemont, por su parte, ha apuntado esta mañana que un posible gesto de «respeto y cortesía» sería un reconocimiento a su persona, ya que ha dicho que en año y medio que lleva huido en Bruselas no ha recibido ninguna llamada del PSC.

La designación de Iceta como senador está en el aire, pues de momento solo cuenta con los votos a favor de los comunes. Es decir, tiene asegurados 25 escaños sobre un total de 135. Necesita el apoyo de Ciudadanos y que Esquerra o JxCat se abstenga. «Veremos cómo acaba», ha señalando, dando a entender que a día hoy desconoce si será elegido senador.

Tanto ERC como JxCat, que tienen la llave, llevan días criticando a Iceta, pero en cambio han evitado fijar condiciones para facilitar su designación. El propio dirigente socialista avisó el jueves pasado que no está dispuesto a «mercadear» con la votación. Y Puigdemont ha abierto la puerta al señalar que no discute el derecho del PSC a escoger su representante a la Cáma Alta. Eso sí, ha criticado que Iceta «no se ha caracterizado por facilitar la distensión del conflicto».