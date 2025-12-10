Hazte Oír denuncia por acoso sexual a Salazar en los juzgados de Madrid

Hazte Oír ha denunciado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por acoso sexual a Francisco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. ... El colectivo incluye en su querella también al exsecretario General de la Presidencia del Gobierno y actual Delegado de Gobierno en Madrid, Fran Martín, y Antonio Hernández, exmano derecha de Salazar y hasta el pasado martes director del Departamento de Coordinación Política. A ambos les acusa de haber supuestamente encubierto las denuncias de trabajadoras de Moncloa por las actitudes machistas y supuestamente delictivas del hombre de confianza de Pedro Sánchez.

La denuncia penal de Hazte Oír –organización que está personada como acusación en la mayoría de los casos de presunta corrupción que salpican al PSOE, al Gobierno y al entorno de Sánchez- es la primera conocida contra Salazar.

«La asociación ha decidido dar un paso al frente tras las declaraciones del delegado de Gobierno en Madrid, el cese de Hernández y confirmarse que los tres querellados compartían espacio de trabajo», explicó el colectivo en un comunicado. «Sánchez mintió al decir que es necesaria la actuación de la Fiscalía, a la que ni se la ve ni la espera. La dejadez y el desinterés del PSOE y de la Fiscalía han dejado claro que cuando se señala a un miembro cercano al entorno de Pedro Sánchez en ningún caso se trata como debería tratarse un caso tan grave», apuntó Hazte Oír, que aspira a que con esta demanda la justicia se active.

En su querella, la asociación acusa a Salazar de la presunta comisión de varios delitos de acoso sexual y contra la integridad moral, con la posible responsabilidad penal de persona jurídica, apuntando contra el PSOE.

En cuanto a Hernández y a Martín se les imputan los presuntos delitos públicos de omisión del deber de perseguir delitos, de omisión del deber de impedir delitos y de promover su persecución y de encubrimiento. Esto es así al considerar Hazte Oír «que existen indicios que certificarían que su actuación podría haber implicado abuso de funciones públicas, siendo determinantes para proteger a Salazar y evitar investigaciones en su contra».

«Cuando los señalados son parte del círculo de poder de Pedro Sánchez se activa un blindaje que afecta no solo a las víctimas que buscan obtener justicia, sino también al Estado de Derecho», señaló la organización. «El PSOE y sus miembros son, ahora mismo, vistos por miles de españoles como un auténtico peligro para las mujeres», añadieron fuentes de Hazte Oír, que aspira a convertirse, también este caso, en acusación popular «frente a la inacción de quienes deberían dar un paso adelante, en este caso, la Fiscalía y el PSOE o el propio Pedro Sánchez».