Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Francisco Salazar PSOE

Hazte Oír denuncia por acoso sexual a Salazar en los juzgados de Madrid

El colectivo incluye en su querella al exdelegado del Gobierno en Madrid y a Antonio Hernández por encubrimiento

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:40

Comenta

Hazte Oír ha denunciado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla por acoso sexual a Francisco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa. ... El colectivo incluye en su querella también al exsecretario General de la Presidencia del Gobierno y actual Delegado de Gobierno en Madrid, Fran Martín, y Antonio Hernández, exmano derecha de Salazar y hasta el pasado martes director del Departamento de Coordinación Política. A ambos les acusa de haber supuestamente encubierto las denuncias de trabajadoras de Moncloa por las actitudes machistas y supuestamente delictivas del hombre de confianza de Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  2. 2 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  3. 3 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  4. 4

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  8. 8 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  9. 9

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami
  10. 10 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hazte Oír denuncia por acoso sexual a Salazar en los juzgados de Madrid

Hazte Oír denuncia por acoso sexual a Salazar en los juzgados de Madrid