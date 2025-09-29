Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

La Intervención General denuncia que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 29 de septiembre 2025, 11:11

Hacienda afirma haber detectado multitud de irregularidades en los contratos públicos que fueron adjudicados al grupo Barrabés después de que Begoña Gómez escribiera sendas cartas ... de recomendación a favor de Juan Carlos Barrabés, dueño de esas empresas, amigo personal y colaborador de su cátedra extraordinaria. En un informe de más de 300 páginas al que ha tenido acceso este periódico, la Intervención General de Administración del Estado (IGAE), dependiente del ministerio de que dirige María Jesús Montero, denuncia, entre otras incidencias que la valoración subjetiva tuvo más peso que lo establecido, que intervino un órgano que no debía y que hubo borrado de metadatos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  5. 5 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  6. 6 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  7. 7 La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora
  8. 8

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  9. 9

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias
  10. 10 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez

Hacienda detecta multitud de irregularidades en los contratos de las cartas de recomendación de Begoña Gómez