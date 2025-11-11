Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Maqueta del proyecto 'La base y la cruz' . EFE

El Gobierno aprueba el proyecto para diluir el simbolismo del Valle de los Caídos

La propuesta ganadora del concurso internacional, 'La base y la cruz', apuesta por una intervención que rompa la monumentalidad del conjunto y resalte el paraje natural sobre el que se levanta el mausoleo

Ander Azpiroz

Madrid

Martes, 11 de noviembre 2025, 16:04

Comenta

Ya hay proyecto para la reinterpretación Valle de los Caídos, para el que el Gobierno recuperó su denominación original de Cuelgamuros. De símbolo del franquismo ... durante más de medio siglo pasará a convertirse en un lugar de reconocimiento a las víctimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  2. 2 Denuncia un robo en la tumba de su hijo en el cementerio de Belicena
  3. 3 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  4. 4 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  5. 5

    El audio que acredita «sin género de duda» los amaños en las oposiciones de la Policía Local
  6. 6 Premio de Honor Justicia Andalucía al juez Calatayud por «sus sentencias ejemplares, sensibilidad y comprensión»
  7. 7 Corte de tráfico total y nuevas rutas de autobuses por las obras de avenida Cervantes desde el martes
  8. 8 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  9. 9 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno aprueba el proyecto para diluir el simbolismo del Valle de los Caídos

El Gobierno aprueba el proyecto para diluir el simbolismo del Valle de los Caídos