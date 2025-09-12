El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Ester Niubó, ha descartado este viernes que la Generalitat vaya a desobedecer las sentencias judiciales sobre el catalán ... en las escuelas. Niubó ha asegurado que el Govern defenderá el modelo de inmersión, pero ha rechazado ignorar los fallos judiciales, como le exigió ayer la ANC tras la manifestación soberanista en Barcelona. «Siempre estaremos al lado de la lengua y sobre todo de un modelo que pensamos que ha funcionado, que es garantía de cohesión, de la no segregación y de la promoción social», ha asegurado en la Ser.

La manifestación independentista de la Diada acabó ayer en Barcelona con el discurso del presidente de la entidad organizadora (ANC), Lluís Llach, que llamó a la desobediencia civil e institucional contra la sentencia del TSJC que pone en cuestión el modelo de inmersión, en el que el catalán es la única lengua vehicular de enseñanza en Cataluña. «Si el Estado y sus tribunales quieren imponernos esta sentencia, desobedezcamos. Desobedezcamos en las aulas, en las calles y en las instituciones, porque ningún juez debe decirnos en qué lengua debemos hablar ni qué escuela debemos tener», proclamó al final de la protesta.

La consejera de Enseñanza ha señalado que la desobediencia no es una salida válida. Defenderá con «firmeza» el modelo de inmersión, pero sin desafiar a la justicia. En la víspera de la Diada, el TSJC hizo pública una sentencia, según la cual la justicia anuló un decreto aprobado por el Govern de ERC, cuando estaba en funciones, que trataba de blindar el modelo de inmersión, tras varias sentencias que obligan a la Generalitat a impartir el 25% de las asignaturas en castellano. El Constitucional tiene pendiente de valorar si una ley y un decreto aprobados por el anterior Govern para blindar el modelo de inmersión y esquivar las sentencias sobre el 25% de español se ajusta a la Carta Magna. La respuesta que puedan dar el Govern y las fuerzas catalanas a la sentencia del Constitucional, si es contraria al modelo exclusivamente en catalán, marcará buena parte de la legislatura de Illa, junto a la negociación de un modelo de financiación singular para Cataluña.

La protección del catalán estuvo ayer presente en todos los actos de la Diada. Coincidieron en situar la defensa del catalán en el centro del debate desde el presidente de la Generalitat, hasta los partidos independentistas, los comunes y las entidades nacionalistas.