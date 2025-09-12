Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto a la consellera de Interior Nùria Parlon EFE

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

La Generalitat asegura que defenderá la lengua catalana

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:42

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Ester Niubó, ha descartado este viernes que la Generalitat vaya a desobedecer las sentencias judiciales sobre el catalán ... en las escuelas. Niubó ha asegurado que el Govern defenderá el modelo de inmersión, pero ha rechazado ignorar los fallos judiciales, como le exigió ayer la ANC tras la manifestación soberanista en Barcelona. «Siempre estaremos al lado de la lengua y sobre todo de un modelo que pensamos que ha funcionado, que es garantía de cohesión, de la no segregación y de la promoción social», ha asegurado en la Ser.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  4. 4

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  5. 5

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  6. 6 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  7. 7

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  8. 8

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  9. 9

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión
  10. 10

    El Granada mantiene abierto el contacto con el Rubin Kazán por Hongla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo

El Govern no desobedecerá a la justicia por el catalán como le exige el independentismo