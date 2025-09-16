Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, durante una rueda de prensa. EP

Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular

El PSC ve asumibles las propuestas de resolución que presente Junts en el debate de política general

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:50

El Govern catalán ha discrepado este martes por primera vez en público con el Gobierno central, tras más de un año de mandato del socialista ... Salvador Illa, a cuenta de la negociación sobre un modelo de financiación singular para Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  3. 3 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  4. 4 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  5. 5 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  6. 6 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  7. 7

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  8. 8 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  9. 9

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  10. 10 El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular

Govern catalán admite diferencias con el Gobierno por la financiación singular