Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso EP

El Gobierno verá menguada su precaria mayoría si el juez opta hoy por enviar a prisión a Ábalos

El Congreso prevé suspender como diputado al exministro, que pese a abandonar el grupo socialista, suele votar a su favor

Paula De las Heras
Miguel Ángel Alfonso

Paula De las Heras y Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:52

Comenta

La posibilidad de que el juez Leopoldo Puente decrete hoy prisión preventiva para José Luis Ábalos tras tomarle declaración por primera vez con pruebas ... de que pudo disponer de «ingresos irregulares y opacos» lleva días rondando en los ambientes judiciales y políticos y el Congreso ha hecho los deberes para saber cómo responder ante esa tesitura. Según fuentes de la Cámara, si la amenaza se cumpliera, el exministro y exdiputado socialista, hoy en el Grupo Mixto, quedaría suspendido como diputado, lo que implica que el Gobierno ya no podría contar con su voto, habitualmente favorable, en una legislatura de votaciones al límite.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mini apagón en Granada y el Cinturón metropolitano por un fallo en la subestación de Atarfe, con un trabajador herido
  2. 2 La huelga general deja en Granada cambio de horarios y servicios mínimos en autobuses y metro
  3. 3 Roba una caja registradora con 1.300 euros tras agredir a un empleado de un supermercado del Zaidín
  4. 4 Así será el nuevo restaurante del conocido chef Rafael Arroyo en el Gran Hotel Claridge de Granada
  5. 5 A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social»
  6. 6 La casa histórica que se vende en el corazón del Realejo por 1,9 millones de euros
  7. 7 El alcalde de La Malahá renuncia a su cargo por el «interés general» del municipio: Javier Ramírez asumirá el cargo
  8. 8

    Comienza la obra que trasladará la Diputación al Centro de Granada
  9. 9 Tapa con barro sus matrículas para intentar burlar la ZBE de Granada
  10. 10 Llega a Granada una tienda de referencia para los motoristas con un local en Granaita

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno verá menguada su precaria mayoría si el juez opta hoy por enviar a prisión a Ábalos

El Gobierno verá menguada su precaria mayoría si el juez opta hoy por enviar a prisión a Ábalos