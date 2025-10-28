Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los ministros Diana Morant, Félix Bolaños y Pilar Alegría, se preparan para la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

Moncloa mantiene la consigna de «mano tendida»hacia los de Puigdemont, que creen que su decisión«se notará pronto»

Miguel Ángel Alfonso
Cristian Reino

Miguel Ángel Alfonso y Cristian Reino

Madrid | Barcelona

Martes, 28 de octubre 2025, 19:06

Comenta

El Gobierno continúa con su día a día como su Carles Puigdemont no hubiera consumado el lunes el divorcio con el PSOEen el Congreso de ... los Diputados. Con una minoría acentuada por la marcha de dos socios del bloque que propició la investidura de Pedro Sánchez –primero Podemos y ahora Junts–, faltan votos para cualquier iniciativa parlamentaria. Y también sobra cierto optimismo. Moncloa, que lleva toda la legislatura negociando ley por ley con los que son sus socios, mantiene su agenda legislativa, impasible a la tozuda aritmética parlamentaria. En ese contexto, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó este martes una nueva ley de enjuiciamiento criminal, que calificó como «histórica» y confía en sacar adelante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  3. 3 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  4. 4

    El aeropuerto de Granada acogerá 3.980 vuelos de 17 destinos durante la temporada de invierno
  5. 5 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  6. 6 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  7. 7 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  8. 8

    Vecinos de Albayda denuncian vandalismo con varios cristales de coches rotos
  9. 9 El infierno de Lidia en Granada: «Me he cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo»
  10. 10 Indemnizada con 36.500 euros por torcerse el tobillo al pisar unos cristales en un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»

El Gobierno no tira la toalla pese al aviso de Junts: «Tumbaremos votaciones en barrena»