El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

«En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores». ... El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este viernes con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato, que gestiona el departamento de Igualdad. Un asunto que fue denunciado por la Fiscalía en su memoria anual del pasado año por problemas con la cobertura de los dispositivos en zonas rurales.

Bolaños hizo suyas las puntualizaciones que lanzaron este jueves tanto desde la Fiscalía General del Estado como del ministerio que dirige Ana Redondo al conocerse los fallos detectados en el sistema Cometa, encargado del seguimiento de las pulseras instaladas con autorización judicial para prevenir los casos de violencia de género y que deberían informan en tiempo real a los agentes policiales.

En concreto, hubo una pérdida de los datos anteriores al 20 de marzo de 2024 que ha tenido repercusión en los procedimientos judiciales abiertos por quebrantamiento de la orden de alejamiento en los juzgados de violencia machista, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios», señaló la memoria del Ministerio Público.

Pues bien, ante las preguntas de los periodistas por la ofensiva política emprendida por el Partido Popular para denunciar esta desprotección a las mujeres afectadas, Bolaños no quiso entrar al quite y se centró en aclarar que «todos los aspectos» de ese episodio ya «se resolvieron» y ahondó en que «lo fundamental» es que no hubo afectación directa a la integridad de las víctimas, porque «en ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar».

La comparecencia de Bolaños llegó después de que el Grupo Parlamentario Popular haya registrado una moción para pedir la reprobación en el Congreso de la ministra Redondo por estas incidencias, que será debatida la semana próxima. «Me parece increíble que a la ministra de Igualdad le parezcan poco 47 mujeres que han estado expensas de lo que podía pasar con ellas porque no había funcionado el sistema de las pulseras. Me parece terrible. La negligencia del ministerio ha sido absoluta, porque no solo que haya un fallo que puede entenderse, es que sabiéndolo no lo hayan arreglado», defendió la portavoz Ester Muñoz en una entrevista en Telecinco.

En línea con Bolaños, la secretaria de Igualdad del PSOE y actual delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha incidido que las pulseras telemáticas antimaltrato «en este momento están funcionando con total normalidad» y ha transmitido a la ciudadanía «la garantía y la certeza» de que «se ha mantenido el seguimiento de las pulseras». «Hubo un fallo que se detectó, que además se solucionó inmediatamente», ha manifestado Bernabé, que ha insistido en que durante el tiempo que se estuvo estudiando el «problema técnico» se mantuvo el contacto «con todas las mujeres víctimas que llevaban la pulsera».