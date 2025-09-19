Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios en la sede del ministerio. EP

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

Bolaños sale al paso de los fallos en el sistemas de protección de las víctimas de violencia de género y Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, admite un error «que se detectó»

Mateo Balín

Mateo Balín

Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:53

«En ningún momento los dispositivos dejaron de funcionar, siguieron enviando los mensajes a las mujeres que tenían órdenes de alejamiento con su sus agresores». ... El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó este viernes con contundencia la postura del Gobierno para tratar de minimizar el impacto de los fallos de seguridad de las pulseras antimaltrato, que gestiona el departamento de Igualdad. Un asunto que fue denunciado por la Fiscalía en su memoria anual del pasado año por problemas con la cobertura de los dispositivos en zonas rurales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  2. 2 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  3. 3

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  4. 4 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  5. 5 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  6. 6 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  7. 7

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  8. 8 La nueva tienda de los artículos baratos que abre en el Centro de Granada
  9. 9 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  10. 10 Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»

El Gobierno garantiza que las pulseras antimaltrato «en ningún momento dejaron de funcionar»