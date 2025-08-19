Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez habla durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio de Jarilla. EP

El Gobierno declarará zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios

Sánchez prepara ayudas económicas e insiste en el pacto de Estado contra la «emergencia climática» tras el portazo del PP

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 19 de agosto 2025, 13:31

El presidente del Gobierno ha avanzado que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará como zona catastrófica aquellas regiones más dañadas por la ... oleada devastadora de incendios forestales que castiga en estos momentos al noroeste de España, con especial incidencia en las provincias de Orense, Zamora, León y la comunidad de Extremadura. Desde el puesto de mando de Jarilla (Cáceres), donde se ha reunido con los técnicos que están al frente de la extinción de este incendio que sigue sin control y que supera ya las 15.500 hectáreas arrasadas, Pedro Sánchez ha incidido que una crisis de estas características, «la lealtad institucional, la voluntad de colaboración compartida y la solidaridad regional y entre países, es fundamental».

